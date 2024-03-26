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Четыре топ-клуба нацелились на форварда «Байера» слухи

26 Марта 2024 • 19:18 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
30.03 17:30

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 23-летнего нигерийца заинтересованы три клуба Английской премьер-лиги: «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянский «Наполи».

Ранее сообщалось, что немецкий коллектив может отпустить своего голеадора за 55 миллионов евро.

В текущей кампании Бонифасе сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и стал автором восьми ассистов.

Контракт игрока с «Байером» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро.

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