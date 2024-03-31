Мюллер – о шансах «Баварии» на чемпионство: «Честно говоря, это нереально»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер считает, что защитить чемпионский титул будет практически невозможно.

После поражения мюнхенцев от дортмундской «Боруссии» (0:2) отрыв лидирующего «Байера» составляет 13 очков всего за семь туров до конца сезона в Бундеслиге.

«Мы разочарованы своим выступлением. Похоже, перерыв на матчи сборных не пошёл нам на пользу.

Мы видели, что «Байер» снова вырвал победу на последних минутах, когда мы уже думали, что они наконец-то потеряют очки. Это немного расстроило нас, но это не оправдание.

Я не учитель математики, но я знаю, что математически мы ещё можем выиграть чемпионат. Однако, честно говоря, это нереально», – цитирует Bayern & Germany Мюллера.