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Джонсон: «Я бы хотел видеть Хаби Алонсо на посту главного тренера «Ливерпуля»

28 Марта 2024 • 12:02 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
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30.03 17:30

Бывший игрок «Ливерпуля» Глен Джонсон высказался о возможном назначении главного тренера «Байера» Хаби Алонсо на аналогичную должность в мерсисайдском клубе.

Ранее сообщалось, что испанский специалист является приоритетным вариантом английского клуба на замену Юргену Клоппу, который покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона.

«Я бы хотел видеть Хаби Алонсо на посту главного тренера «Ливерпуля», но время в футболе решает всё, и кто бы ни пришёл следующим после Юргена Клоппа, он будет в центре внимания абсолютно всех», — цитирует Джонсона Liverpool Echo.

Напомним, после 26 туров немецкой Бундеслиги «Байер» Алонсо возглавляет турнирную таблицу. За восемь матчей до конца турнира команда из Леверкузена опережает вторую «Баварию» на 10 очков.

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