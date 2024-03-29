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Хаби Алонсо объявил о своём решении по будущему

29 Марта 2024 • 16:37 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
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30.03 17:30

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо в ходе пятничной пресс-конференции сделал важное объявление. Испанский специалист не покинет клуб летом.

«По поводу моего будущего было много слухов. Я хотел использовать перерыв на матчи сборных, чтобы подумать и принять решение. На прошлой неделе я провёл очень хорошую встречу и сообщил клубу о своём решении продолжить работу в следующем сезоне.

Это правильное место для меня. Я уверен, что принял верное решение. Для меня было важно поделиться им.

«Ливерпуль» и «Бавария»? Я не буду давать комментарии. Я привязан к этим клубам, но сейчас я там, где хочу быть», - сказал Алонсо.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАЙЕР Л ХОФФЕНХАЙМ
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