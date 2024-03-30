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В «Реале» считают Хаби Алонсо будущим преемником Анчелотти

30 Марта 2024 • 04:23 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
1 1.22 X 7.40 2 12.00
Через 11 ч. 34 мин.

В мадридском «Реале» рассчитывают, что однажды Хаби Алонсо заменит Карло Анчелотти на посту главного тренера.

В пятницу испанский специалист объявил о решении остаться в «Байере», несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «Ливерпуля». По слухам, Алонсо хочет дождаться предложения от «Реала». По сведениям Diario AS, мадридский гранд готов исполнить мечту молодого наставника: именно его руководство «сливочных» видит будущим преемником Анчелотти, чей контракт рассчитан до середины 2026 года. Тогда же подойдёт к концу и действующее соглашение Алонсо с «фармацевтами».

Будучи игроком, Хаби Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год, после чего перешёл в «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
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