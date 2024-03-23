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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вирц ответил, покинет ли «Байер» летом

23 Марта 2024 • 15:32 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
30.03 17:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц рассказал о своих планах на будущее. Напомним, молодого хавбека ранее связывали со многими топ-клубами, включая мюнхенскую «Баварию» и команды из Английской премьер-лиги.

«В данный момент я сфокусирован на выступлениях за национальную команду. У меня всё ещё есть много планов с «Байером». Я не знаю, что собирается делать Хаби Алонсо, но я определился с будущим», – цитирует Вирца журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Вирц отметился 7 голами и 10 результативными передачами. Флориан является одним из ключевых игроков «Байера», который уверенно лидирует в чемпионате с отрывом в 10 очков от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
Флориан Вирц Байер

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