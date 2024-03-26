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«Байер» нацелился на форварда «Хоффенхайма», цена вопроса – 30 миллионов евро

26 Марта 2024 • 13:21 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
30.03 17:30

Леверкузенский «Байер» положил глаз на нападающего «Хоффенхайма». Речь идёт о 21-летнем Максимилиане Байере, который попал в заявку сборной Германии на весенние матчи.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, у молодого игрока в контракте прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро. Сообщается, что Байер может заменить в стане «фармацевтов» Адама Гложека или Виктора Бонифасе, который является целью для клубов из Английской премьер-лиги.

Байер в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии отметился 12 голами и результативной передачей. В ближайшем матче против Нидерландов нападающий может дебютировать за сборную Германии.

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БАЙЕР Л ХОФФЕНХАЙМ
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