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Чемпионат Германии. Бундеслига

Алонсо после волевой победы заявил, что гордится своей командой

30 Марта 2024 • 22:33 Комментировать (1)
Байер Л
2:1
Хоффенхайм

Наставник «Байера» Хаби Алонсо высказался о матче с «Хоффенхаймом» в рамках 27-го тура чемпионата Германии.

Встреча завершилась победой леверкузенского клуба со счётом 2:1. «Байер» уступал в счёте до 88-й минуты, после чего забили Роберт Андрих и Патрик Шик.

- Это был тяжёлый и напряжённый матч для нас. У нас имелись проблемы в первом тайме с контролем мяча. Гол Андриха стал ключевым моментом в этой игре. Нужно всегда действовать до конца, я очень горжусь ребятами, - сказал Алонсо журналистам после матча.

«Байер» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая идущую следом «Баварию» на 13 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
30 Марта 2024 в 22:40
Молодцы.
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