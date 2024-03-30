Алонсо после волевой победы заявил, что гордится своей командой

Наставник «Байера» Хаби Алонсо высказался о матче с «Хоффенхаймом» в рамках 27-го тура чемпионата Германии.

Встреча завершилась победой леверкузенского клуба со счётом 2:1. «Байер» уступал в счёте до 88-й минуты, после чего забили Роберт Андрих и Патрик Шик.

- Это был тяжёлый и напряжённый матч для нас. У нас имелись проблемы в первом тайме с контролем мяча. Гол Андриха стал ключевым моментом в этой игре. Нужно всегда действовать до конца, я очень горжусь ребятами, - сказал Алонсо журналистам после матча.

«Байер» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая идущую следом «Баварию» на 13 очков.