Хаби Алонсо ответил на вопрос о сроках работы в «Байере»

Хаби Алонсо ближайшим летом не перейдёт в «Ливерпуль» или «Баварию». В пятницу молодой специалист объявил о решении остаться в «Байере». У Алонсо спросили, означает ли это, что он остаётся до конца действующего контракта, то есть до середины 2026 года.

«Это мой контракт. Давайте больше не размышлять о моём будущем. Уже было достаточно слухов. Я хочу получать удовольствие от работы, и сейчас мне нравится делать это в Леверкузене. Я хочу соответствовать амбициям клуба», - сказал Алонсо на пресс-конференции.

Отметим, что «Байер» сейчас уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая вторую «Баварию» на десять очков.

Хаби Алонсо объявил о своём решении по будущему