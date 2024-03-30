Заболотный забил Заболотному, а Байер – «Байеру»

Невероятные вещи происходят в субботу в европейском футболе. В матче двадцать второго тура чемпионата России между «Сочи» и ЦСКА форвард гостей Антон Заболотный забил гол в ворота, которые защищал Николай Заболотный.

Тем временем, в игре чемпионата Германии форвард «Хоффенхайма» Максимилиан Байер поразил ворота «Байера». Вот такая магия.

Отметим, что «Сочи» и ЦСКА не смогли выявить сильнейшего – матч на стадионе «Фишт» завершился со счётом 2:2. Что касается игры между «Байером» и «Хоффенхаймом», то следить за её развитием во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.