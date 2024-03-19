Эберль ответил, подходит ли Хаби Алонсо «Баварии»

Член совета директоров «Баварии» Макс Эберль высказался о главном тренере «Байера» Хаби Алонсо.

Испанский рулевой считается одним из главных кандидатов на пост в «Баварии», который освободится после ухода Томаса Тухеля по окончании сезона.

«Подходит ли Алонсо «Баварии»? Он играл здесь. Этими словами я не хочу провоцировать заголовки в духе «Хаби подходит «Баварии» – речь лишь о том, что он знает клуб. У него контракт с «Байером», он может привести команду к золотому дублю в Германии и победе в Лиге Европы. Однако, возвращаясь к вопросу, я могу сказать, что подходящие нам тренеры действительно есть», – сказал в интервью SportBild Эберль.