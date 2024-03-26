Лунёв: «Я сам чувствую, что прибавил в «Байере»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв считает, что прибавил в леверкузенском «Байере».

Напомним, ранее тренер сборной России Виталий Кафанов заявил, что даже не играя, Лунёв прибавил в «Байере».

«Я сам чувствую, что я прибавил и что я посмотрел на какие‑то вещи вообще по‑другому не только в плане футбольных нюансов», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, Лунёв выступал за «Байер» с 2021 по 2023 год. За это время вратарь принял участие только в трех матчах, в которых пропустил четыре мяча.

С лета прошлого года 32-летний Лунёв защищает цвета азербайджанского «Карабаха».

Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет один миллион евро.