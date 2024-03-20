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Хаби Алонсо ответил на вопрос о своём будущем

20 Марта 2024 • 22:34 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
30.03 17:30

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо счастлив работать в леверкузенском клубе и в данный момент не думает о своём будущем.

- Я счастлив в этом клубе. У нас прекрасное путешествие в текущем сезоне. Хочу сделать всё для того, чтобы подготовиться с командой к следующему матчу.

В данный момент я не в том состоянии, чтобы думать о следующем шаге. Я наслаждаюсь работой в «Байере», - передаёт слова специалиста Liverpool Echo.

Алонсо тренирует «Байер» с 2022 года. В текущем сезоне леверкузенцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Баварию» на 10 очков. В следующем туре «Байер» на своём поле примет «Хоффенхайм», встреча пройдёт 30 марта.

Ранее в СМИ была информация, что по окончании сезона Алонсо покинет «Байер» и перейдёт на работу в «Ливерпуль», который ищет замену Юргену Клоппу. Также об интересе к Алонсо сообщалось со стороны мюнхенской «Баварии».


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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер

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