Рангник может возглавить «Баварию»

«Бавария» ищет тренера, который летом заменит Томаса Тухеля у руля команды. Главным кандидатом для мюнхенцев остаётся Хаби Алонсо, который сейчас прекрасно показывает себя в «Байере». Впрочем, далеко не факт, что испанец ответит на предложение «Баварии» согласием. По этой причине в Мюнхене обсуждают альтернативные варианты.

Как сообщает Kicker, в случае неудачи с Хаби Алонсо «Бавария» сделает предложение Ральфу Рангнику. Именно этот специалист сейчас занимает вторую позицию в списке кандидатов у мюнхенцев.

В настоящий момент Ральф Рангник тренирует сборную Австрии. В России немца помнят по работе в управлении «Локомотива».