​Хуммельс установил новый рекорд немецкого футбола

В немецком чемпионате прошли матчи 27-го тура Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» съездила в Мюнхен, где достаточно неожиданно выиграла у «Баварии» со счетом 2:0. В составе «шмелей» сыграл и Матс Хуммельс - ветеран клуба, который успел поиграть также и за «Баварию» в прошлом.

Для него это было 29-е участие в «классике» немецкого футбола - встречам между «Баварией» и «Боруссией». И ветеран поставил новый рекорд, побив прежнее достижение Михаэля Цорка, который провел 28 подобных матчей.

Сейчас «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Боруссия» идет на четвертой позиции.