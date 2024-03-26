«Штутгарт» хочет оставить Нюбеля, но только на правах аренды

Немецкий «Штутгарт» очень доволен выступлениями своего голкипера Александра Нюбеля в нынешнем сезоне. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «швабы» хотели бы оставить вратаря ещё на один сезон.

Напомним, в настоящий момент Нюбель выступает за «Штутгарт» на правах аренды, но клуб не хочет выкупать футболиста на постоянной основе. «Швабы» надеются, что «Бавария» согласится продлить аренду ещё на один сезон.

Источник также сообщает, что «Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем. При этом вратарю не гарантировано место в основном составе на следующий сезон. Скорее всего, футболиста как раз ждёт очередная аренда.