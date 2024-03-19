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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павлович вряд ли сыграет за сборную Германии в ближайших матчах

19 Марта 2024 • 14:28 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович не был допущен в расположение сборной Германии. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, молодой футболист до сих пор не вылечился от гриппа.

С большой долей вероятности Павлович не сможет принять участие в ближайших матчах сборной Германии. Тем не менее, Александр надеется, что его всё же вызовут на домашний чемпионате Европы, который состоится летом.

Ранее Павлович отказался выступать за сборную Сербии, так как хочет представлять «бундестим». В этом розыгрыше чемпионата Германии опорный полузащитник отметился двумя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Павлович

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