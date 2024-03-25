Алаба пытается убедить игрока «Баварии» перейти в «Реал»

Центральный защитник мадридского «Реала» хочет воссоединиться на «Сантьяго Бернабеу» с бывшим партнёром по мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, австриец пытается убедить левого защитника Альфонсо Дэвиса перейти в «королевский клуб».

Сообщается, что «Бавария» ожидает решение от Дэвиса на этой неделе. Если Альфонсо не согласится продлить контракт, то его летний трансфер в мадридский «Реал» станет более реальным.

Источник также дал понять, что «Реал» пока не выходил на связь с «Баварией» для обсуждения суммы компенсации. Напомним, Алаба и Дэвис вместе выигрывали в составе мюнхенского клуба Лигу чемпионов.