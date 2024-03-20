Мусиала – лучший игрок топ-5 лиг по средней оценке в последних матчах, Хаверц – четвёртый

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала возглавил рейтинг лучших игроков пяти ведущих европейских лиг за последнее время.

Известный статистический портал WhoScored оценил выступления Мусиалы в шести предыдущих матчах Бундеслиги в 8,7 баллов – с отрывом лучший показатель среди всех футболистов топ-5 чемпионатов за тот же период. Второе место досталось ещё одному представителю немецкой лиги – Хави Симонсу из «РБ Лейпцига» (8,18). Далее следуют Деклан Райс (8,15), Кай Хаверц (8,07) и Букайо Сака (8,01) – все трое представляют лондонский «Арсенал».

В активе Джамала Мусиалы пять забитых мячей и четыре ассиста в последних шести встречах Бундеслиги.