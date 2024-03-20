«Реал» готов отложить подписание Дэвиса до 2025 года

Мадридскому «Реалу» будет трудно согласовать с «Баварией» сумму компенсации за трансфер Альфонсо Дэвиса.

Контракт левого защитника с мюнхенцами истекает летом следующего года, однако клуб всё равно запрашивает за него внушительную сумму. Как информирует журналист Родриго Фаэс, в «Реале» не собираются платить за Дэвиса больше 40 млн евро, поэтому готовы отложить подписание канадца до 2025 года – к тому моменту он станет свободным агентом, если «Бавария» так и не убедит его продлить договор.

Ранее в «Баварии» сообщили, что никаких предложений по Альфонсо Дэвису от мадридского «Реала» пока не поступало.