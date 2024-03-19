«Бавария» ищет замену Чупо-Мотингу, среди кандидатов – один из лучших бомбардиров Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» заранее ищет замену своему нападающему Эрику Чупо-Мотингу, который с большой долей вероятности покинет команду по окончании сезона на правах свободного агента.

По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, в шорт-листе «Баварии» находится форвард «Штутгарта» Серу Гирасси, который является вторым лучшим бомбардиром этого розыгрыша Бундеслиги после Гарри Кейна. Нападающий забил в чемпионате 22 гола в 20 матчах.

Сообщается, что 28-летний гвинеец вполне допускает трансфер «Баварию», но футболист не хочет исполнять роль сменщика и сидеть на скамейке запасных.