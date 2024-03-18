«Бавария» продолжает следить за ситуацией защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, на данный момент мюнхенский коллектив не планирует выделять большую сумму на покупку Араухо, если де Лигт, Упамекано и Ким Мин Джэ останутся в клубе. Сообщается, что сам Араухо не спешит продлевать трудовой договор с «Барселоной». Источник отмечает, что многое будет зависеть от нового тренера и финансового положения «сине-гранатовых».

Ранее Араухо заявил, что не может представить себя в другой команде.

В текущем сезоне футболист провел 31 матч во всех турнирах и забил один мяч. Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.