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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не хочет тратиться на Араухо слухи

18 Марта 2024 • 20:27 Комментировать (1)
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

«Бавария» продолжает следить за ситуацией защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, на данный момент мюнхенский коллектив не планирует выделять большую сумму на покупку Араухо, если де Лигт, Упамекано и Ким Мин Джэ останутся в клубе. Сообщается, что сам Араухо не спешит продлевать трудовой договор с «Барселоной». Источник отмечает, что многое будет зависеть от нового тренера и финансового положения «сине-гранатовых».

Ранее Араухо заявил, что не может представить себя в другой команде.

В текущем сезоне футболист провел 31 матч во всех турнирах и забил один мяч. Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.

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Барсафобия
18 Марта 2024 в 20:32
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20:27 · Германия. Бундеслига
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