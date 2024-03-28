Нойер тренируется по индивидуальной программе в преддверии матча с «Боруссией»

В субботу, 30 марта, «Бавария» примет на своём поле дортмундскую «Боруссию» в рамках 27-го тура Бундеслиги.

Как сообщает Bayern & Germany, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, который получил травму в расположении сборной Германии, занимается по индивидуальной программе вместе с полузащитником Александром Павловичем.

Ранее появилась информация, что Нойер вряд ли примет участие в предстоящей игре.

Встреча между «Баварией» и «Боруссией» должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени.

Напомним, в первом круге мюнхенцы разгромили на выезде «шмелей», забив четыре безответных мяча.