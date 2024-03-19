Новичок «Баварии» разочаровался в Тухеле

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель испортил отношения с новичком команды. Речь идёт о вингере Брайане Сарагосе, который присоединился к мюнхенцам в январе из «Гранады».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Тухель остался разочарован трансфером Сарагосы. Томас просил руководство приобрести в январе нового атакующего игрока, который быстро адаптировался бы к команде. Проблема, в том, что Брайан не говорит ни на английском, ни на немецком, что усложняет процесс адаптации. Сарагоса из-за этого чувствует недоверие со стороны тренера.

Источник отмечает, что руководство «Баварии» рассчитывает на Брайана в долгосрочной перспективе. После летнего ухода Тухеля Сарагоса начнёт в команде новую жизнь.