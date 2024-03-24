Маттеус: Увольнение Нагельсманна из «Баварии» было ошибкой

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался о возможном возвращении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера мюнхенцев.

— Не знаю, занимает ли он первое место в шорт-листе «Баварии», но возвращение в Мюнхен было бы чем-то особенным. Я думаю, что его увольнение было ошибкой. На мой взгляд, Нагельсманн хорошо подходил «Баварии», — приводит слова Маттеуса Sky Sport DE.

При этом эксперт не уверен, что сейчас у Нагельсманна получится в «Баварии» при новом руководстве и новом пути развития.

После 26 туров подопечные Томаса Тухеля находятся на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 60 очков.