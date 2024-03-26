«Бавария» хочет, чтобы Дэвис поскорее ответил на предложение по новому контракту

Мюнхенская «Бавария» продолжает ожидать ответа от левого защитника Альфонсо Дэвиса. Напомним, недавно «красная машина» предложила 23-летнему канадцу подписать новый контракт. По информации от журналиста Тоби Альтшуля, «Бавария» хочет, чтобы фуллбек поскорее принял решение.

Сообщается, что мюнхенцы не ставили перед Дэвисом никаких ультиматумов. Даже если защитник затянет с решением, это не повлияет на его игровое время. Окружение Альфонсо считает, что столь важный выбор не может делаться под давлением, поэтому «Бавария» может сбавить обороты в переговорах.

Напомним, действующий контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. В услугах канадца заинтересован мадридский «Реал».