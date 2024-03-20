«Бавария» не выиграет Бундеслигу — суперкомпьютер оценил шансы команды на победу в чемпионате

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в текущем розыгрыше чемпионата Германии.

По сведениям источника, шансы на чемпионство «Байера», который на данный момент лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, оцениваются в 97,4%.

Для сравнения, вероятность победы «Баварии» составляет всего 2,6%. У остальных команд искусственный интеллект ни видит никаких, даже самых призрачных шансов.

После 26 туров «Байер» находится на вершине таблицы, опережая идущую на втором месте «Баварию» на десять очков.

Напомним, что коллектив из Мюнхена выиграл последние 11 сезонов Бундеслиги.