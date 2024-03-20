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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не выиграет Бундеслигу — суперкомпьютер оценил шансы команды на победу в чемпионате

20 Марта 2024 • 20:40 Комментировать (1)
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в текущем розыгрыше чемпионата Германии.

По сведениям источника, шансы на чемпионство «Байера», который на данный момент лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, оцениваются в 97,4%.

Для сравнения, вероятность победы «Баварии» составляет всего 2,6%. У остальных команд искусственный интеллект ни видит никаких, даже самых призрачных шансов.

После 26 туров «Байер» находится на вершине таблицы, опережая идущую на втором месте «Баварию» на десять очков.

Напомним, что коллектив из Мюнхена выиграл последние 11 сезонов Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
20 Марта 2024 в 21:30
в начале сезона наоборот показал етот тупойкомпьютер
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