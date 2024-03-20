Румменигге удивился, когда не увидел Горецку в заявке сборной Германии

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге остался удивлён после того, как не увидел полузащитника Леона Горецку в заявке сборной Германии. Напомним, место хавбека занял Александр Павлович, который на днях подхватил вирус, из-за чего не сможет дебютировать за сборную Германии в ближайших матчах.

«В последних матчах он выступал хорошо. У Леона были моменты, когда он играл нестабильно, но при этом попадал в состав сборной Германии. По этой причине я остался удивлён, когда не увидел его в заявке», – цитирует Румменигге SID.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Горецка может покинуть «Баварию» летом и отправиться в Английскую премьер-лигу.