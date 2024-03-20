Эберль: «Подписать новый контракт с Мусиалой — большая цель для «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о будущем полузащитника Джамала Мусиалы и нападающего Матиса Теля.

По словам Эберля, «Бавария» намерена сохранить Мусиалу и Теля, поскольку эти футболисты являются будущим клуба.

«Матис уже продлил контракт до 2029 года, теперь на очереди Джамал. Да, подписать с ним новый контракт — большая цель для нас», — цитирует спортивного директора Bayern & Germany.

После 26 туров чемпионата Германии «Бавария» расположилась на второй строчке в турнирной таблице. На сегодняшний день отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет 10 очков.