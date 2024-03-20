В «Баварии» ответили на вопрос о Моуринью

Член совета директоров «Баварии» Макс Эберль рассказал, интересна ли клубу кандидатура Жозе Моуринью.

Руководство мюнхенцев ищет замену Томасу Тухелю, который покинет должность главного тренера после завершения сезона. Одним из вероятных кандидатов называется Жозе Моуринью, не имеющий работы с момента увольнения из «Ромы» в январе.

«В нашем списке сейчас более четырёх имён, но далеко не 40. Наша задача – всё продумать, поэтому в списке есть и весьма необычные кандидаты. Моуринью? Конечно, мы рассматриваем тренеров, которые сейчас свободны», – поведал Эберль, также ответивший на вопрос об изучении португальцем немецкого языка: «Нет, я ничего не знаю о том, насколько хорошо он владеет немецким», – заявил в интервью SportBild функционер.