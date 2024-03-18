Дайер: «Немецкий язык выучить непросто, но я стараюсь»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер поделился впечатлениями от изучения немецкого языка. Напомним, английский футболист перебрался в Мюнхен в январе из лондонского «Тоттенхэма».

«Я беру уроки немецкого каждый день и хочу выучить язык. Помимо английского, я также говорю на португальском и испанском. Немецкий язык непрост, потому что он в совершенно другой группе, но я стараюсь», – цитирует Дайера издание Kicker.

Эрик в последних матчах был основным игроком «Баварии». Англичанин надеется, что мюнхенский клуб в конце сезона подпишет с ним новый контракт и оставит его как минимум ещё на один сезон.