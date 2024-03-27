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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» готов удовлетворить требования Дэвиса по зарплате

27 Марта 2024 • 16:20 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Мадридский «Реал» готов пойти навстречу левому защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, который хочет зарабатывать 12-13 миллионов евро в год. Напомним, мюнхенский клуб не готов предоставить 23-летнему канадцу такую зарплату, но если верить журналисту Фабрицио Романо, для «сливочных» этот вопрос не будет проблемой.

Недавно «Бавария» сделала Дэвису предложение по новому контракту. Левый защитник пока не ответил, но «Реал» убеждает игрока не подписывать соглашение. Летом «Бавария» может продать футболиста, у которого будет оставаться один год до истечения договора.

В этом сезоне Альфонсо отметился одним голом и тремя ассистами в чемпионате Германии.

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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