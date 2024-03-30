«Боруссия» шокировала Мюнхен и оставила «Баварию» без робких надежд на чемпионство

В центральном матче 27-го тура чемпионата Германии «Бавария» играла против дортмундской «Боруссии». Мюнхенцы продолжают погоню за сенсационным «Байером», а соперник старается не выпасть из зоны Лиги чемпионов. На 10-й минуте гости провели результативную атаку с итоговым ударом Карима Адейеми с левого края штрафной впритирку с дальней стойкой. Йозуа Киммих набросил в штрафную справа, и Гарри Кейн головой отправил мяч рядом со штангой. Феликс Нмеча едва не увеличил отрыв гостей, но удар в упор был парирован голкипером. Прорыв Яна Матсена в штрафную и удар головой Кейна - минимальные промахи. На 83-й минуте «Боруссия» убила интригу. Юлиан Рюэрсон на правом краю штрафной шикарно стрельнул в дальний угол - 0:2. На 89-й минуте баварцы наконец-то забили сами. Кейн замкнул левую штангу ударом головой. Но судьи усмотрели офсайд.

«Бавария» уступает «Байеру» уже 13 очков, а «Штутгарт» по итогам тура может подобраться к ней вплотную. Дортмунд - четвертый.