Геррейру: «Я всё ещё поддерживаю связь с некоторыми игроками «Боруссии»

Крайний защитник мюнхенской «Баварии» Рафаэл Геррейру поделился ожиданиями от матча против своей бывшей команды – «Боруссии» Дортмунд. Напомним, «шмели» встретятся с «Баварией» в ближайшие выходные в рамках Бундеслиги.

«Перед матчем я обязательно отправлю сообщение Марко Ройсу. Я всё ещё поддерживаю связь с некоторыми игроками «Боруссии». После игры я обязательно встречусь с ними в раздевалке. Тем не менее, на поле я буду сохранять максимальную концентрацию», – цитирует Геррейру официальный сайт Бундеслиги.

Рафаэл перебрался в «Баварию» прошлым летом на правах свободного агента. Ранее португалец 7 лет выступал за «Боруссию».