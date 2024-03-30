«Бавария» вступила в переговоры с немецким тренером

Хаби Алонсо объявил о решении остаться в «Байере» на следующий сезон. В «Баварии» не скрывали своего желания привести испанца на тренерский мостик, но теперь гранду Бундеслиги придётся переключиться на других кандидатов.

Как сообщает Bild, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль уже связался с представителями Юлиана Нагельсманна. Молодой специалист может вернуться в мюнхенский клуб, из которого его уволили год назад. Тогдашних руководителей, Оливера Кана и Хасана Салихамиджича, теперь нет в «Баварии», что может быть важным моментом.

В настоящий момент Юлиан Нагельсманн работает со сборной Германии.

В «Баварии» сделали интересное заявление по Нагельсманну