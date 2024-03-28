Трансфер Фюриха в «Баварию» может повлиять на будущее других игроков

Мюнхенская «Бавария» продолжает следить за вингером «Штутгарта» Крисом Фюрихом. Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что футболист вполне допускает переход в стан «красной машины».

В то же время источник дал понять, что руководство «Баварии» пока не приняло окончательного решения насчёт того, стоит ли покупать Фюриха летом. Трансфер Криса может повлиять на будущее других вингеров в лице Лероя Сане, Сержа Гнабри и Брайана Сарагосы.

В этом розыгрыше Бундеслиги 26-летний Фюрих отметился 7 голами и 7 результативными передачами. У игрока сборной Германии в контракте прописаны отступные в размере 23,5 миллионов евро.