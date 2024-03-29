Зидан не возглавит «Баварию»

Зинедин Зидан не будет назначен на должность главного тренера «Баварии».

Французский специалист фигурировал в числе кандидатов на пост, который после завершения сезона покинет Томас Тухель. Согласно обновлённым сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, Зидана в «Баварии» не будет. О назначении экс-рулевого «Реала» в дуэте с Франком Рибери также не идёт речи. Среди возможных кандидатур остаются Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) и Роберто де Дзерби («Брайтон»).

Зинедин Зидан не имеет тренерской работы с момента ухода из мадридского «Реала» в 2021 году. Ранее наставника связывали с возможным назначением в топ-клубы Английской премьер-лиги.