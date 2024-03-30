Санчо — в стартовом составе «Боруссии» на матч с «Баварией»

Сегодня, 30 марта, дортмундская «Боруссия» проведёт гостевой поединок против мюнхенской «Баварии» в рамках 27-го тура чемпионата Германии.

Пресс-служба «шмелей» опубликовала фамилии футболистов, которые с самого начала выйдут на газон.

Стартовый состав «Боруссии»: Майер (вр), Шлоттербек, Нмеча, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Матсен, Джан (к), Рюэрсон, Адейеми.

Игра между «Баварией» и «Боруссией» должна будет стартовать в 20:30 по столичному времени. Подробная текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в поединке первого тура Бундеслиги «Бавария» разгромила на выезде «Боруссию». Встреча завершилась со счетом 4:0.