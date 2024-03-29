Нагельсманн открыт для возвращения в «Баварию»

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн готов рассмотреть возможность возвращения в «Баварию».

Специалист был уволен из мюнхенского клуба весной прошлого года, а его место занял Томас Тухель. В прошедшем месяце стало известно, что «Баварию» ждёт очередная тренерская перестановка – Тухель покинет должность по окончании сезона.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в «Баварии» не рассматривали всерьёз вариант возвращения Нагельсманна грядущим летом, однако решение Хаби Алонсо остаться в «Байере» изменило расклады – теперь возвращение 36-летнего наставника вполне возможно.

Отмечается, что сам Нагельсманн открыт для повторного назначения в «Баварию». Его действующий договор со сборной Германии истекает после завершения Евро-2024.