Кроос: «Сане будет очень важен для сборной Германии на Евро-2024»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о важности Лероя Сане.

28-летний футболист «Баварии» пропустил мартовский сбор немецкой национальной команды. Как недавно заявил Феликс, брат Тони Крооса, Юлиану Нагельсманну не стоит брать Сане на Евро-2024, если тот не будет железным игроком основы, поскольку присутствие игрока может негативно повлиять на команду.

«Я считаю, что мы не может обойтись без такого игрока, как Сане. Я убеждён в этом на 1000%. Он будет невероятно важен на Евро-2024. Я знаю Лероя лично, знаю его человеческие качества. Только тренер решает, у кого какая роль в команде, но я уверен, что с Сане в любом случае не возникнет никаких проблем», – приводит Madrid Zone слова Тони Крооса.