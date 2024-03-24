Романо оценил будущее Упамекано, Кима Мин Джэ и де Лигта в «Баварии»

Авторитетный журналист Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с защитниками мюнхенской «Баварии». Сразу три игрока центра обороны команды могут уйти ближайшим летом.

«Упамекано? Многое будет зависеть от нового тренера. Будущее игрока будет обсуждаться именно с ним. То же самое касается Кима Мин Джэ, но «Бавария» довольна его отношением к делу. Маттейс де Лигт тоже связан с уходом, но никаких решений ещё не принято», – цитирует Романо Caught Offside.

Напомним, в чемпионате Германии «Бавария» отстаёт от лидирующего леверкузенского «Байера» на 10 очков. До конца нынешнего розыгрыша Бундеслиги осталось сыграть 8 матчей.