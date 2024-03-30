«Боруссия» завершила безвыигрышную серию против «Баварии», продлившуюся 11 матчей

Дортмундская «Боруссия» впервые за долгое время смогла одолеть «Баварию» (2:0).

«Шмели» забили по одному голу в каждом из таймов, добыв победу на «Альянц Арене» в поединке 27-го тура Бундеслиги. Дортмундцы прервали безвыигрышную серию в матчах против «Баварии», стартовавшую ещё в августе 2019 года. В общей сложности «Боруссия» не могла обыграть мюнхенцев на протяжении 11 матчей кряду во всех турнирах.

Примечательно также, что сегодняшняя выездная победа над «Баварией» стала для коллектива из Дортмунда первой в рамках Бундеслиги почти за десять лет – с апреля 2014 года.

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на 13 очков. «Боруссия» располагается на четвёртой позиции.