Де Лигт ответил, кого считает фаворитом матча Нидерланды – Германия

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт ответил на вопрос о том, кого считает фаворитом ближайшего матча против Германии. Напомним, команды встретятся между собой в рамках товарищеского поединка.

«Кто будет фаворитом матча? Не думаю, что у кого-то будет преимущество. Шансы команд равны», – цитирует ди Лигта NOS.

Напомним, в предыдущей товарищеской игре сборная Германии разобралась с Францией со счётом 2:0. Буквально на первых секундах матча ассистом отметился полузащитник Тони Кроос, который вернулся в национальную команду впервые с 2021 года.

Ранее сообщалось, что ди Лигт летом может перебраться в «Манчестер Юнайтед».