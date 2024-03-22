Тренер вратарей «Баварии»: «Нойеру будет трудно сыграть против «Боруссии»

Михаэль Рехнер, занимающий должность тренера вратарей в «Баварии», рассказал о травме Мануэля Нойера.

37-летний голкипер впервые за долгое время был вызван в сборную Германии, но принять участие в мартовских товарищеских встречах не сможет. Кроме того, ветеран, вероятно, пропустит и ближайший поединок «Баварии» против дортмундской «Боруссии» (30 марта).

«Конечно, это произошло не очень вовремя, но травма несерьёзная. Мануэль проходит лечение и находится на правильном пути. Ничего драматичного не случилось, он быстро восстановится. Нойер абсолютно спокоен, однако ему будет трудно сыграть против «Боруссии» Дортмунд. Прямо сейчас я предполагаю, что он не успеет восстановиться до этих пор», – заявил в интервью Sky Sport Рехнер.