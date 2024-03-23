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Киммих – о будущем в «Баварии»: «Очень важно, кто будет новым тренером»

23 Марта 2024 • 02:07 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
30.03 20:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Действующий контракт 29-летнего игрока с мюнхенцами рассчитан до конца следующего сезона. Слухи о возможном уходе хавбека из «Баварии» несколько утихли после объявления клуба о скором расставании с Томасом Тухелем – считается, что футболист находится не в лучших отношениях с наставником. Тем не менее, будущее Киммиха всё же остаётся неопределённым.

«У меня впереди больше года по контракту с «Баварией», так что я спокоен на этот счёт. Будет очень интересно и важно узнать, кто станет новым главным тренером. Мой приоритет сейчас – как можно лучше завершить этот сезон», – рассказал в интервью Welt Киммих.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих

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