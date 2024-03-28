Дэвис принял решение по поводу нового контракта с «Баварией»

Левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис принял важное решение. По информации от журналиста Фабрицио Романо, канадец не намерен подписывать новый контракт с немецким клубом. Отмечается, что мадридский «Реал» уже в курсе о мыслях игрока.

Сообщается, что Дэвис намерен сообщить о своём решении в ближайшие недели. Если «Баварии» не удастся переубедить футболиста, 23-летний фуллбек летом с большой долей вероятности перейдёт в мадридский «Реал».

Ранее Дэвис требовал от «Баварии» зарплату в размере 13 миллионов евро. Ходили слухи, что «Реал» без проблем готов удовлетворить финансовые аппетиты 23-летнего канадца.