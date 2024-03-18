Павлович не присоединился к сборной Германии, полузащитник заболел гриппом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович пока не присоединился к сборной Германии. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, футболист заболел гриппом.

Сообщается, что Павлович хочет как можно быстрее присоединиться к команде Юлиана Нагельсманна, но пока непонятно, когда это произойдёт. Также источник дал понять, что отсутствие Александра никак не связано с небольшим повреждением, которое игрок получил в матче с «Дармштадтом» в последнем туре Бундеслиги.

Напомним, Павлович впервые в карьере был вызван в сборную Германии. Александра хотела переманить сборная Сербии, но полузащитник решил выступать за «бундестим».