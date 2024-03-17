Кейн отправится в расположение сборной Англии, несмотря на травму

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отправится в расположение сборной Англии, несмотря на небольшое повреждение, которое получил во вчерашнем поединке с «Дармштадтом» в Бундеслиге.

Издание Bild сообщает, что если травма Кейна окажется серьёзней, чем предполагалось ранее, англичанин не примет участие в матчах за сборную. Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд дал понять, что находится в тесном контакте с тренерским штабом сборной Англии.

Кейн в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии забил 31 гол – это восьмой показатель в истории Бундеслиги по количеству забитых мячей за один сезон. Рекорд принадлежит Роберту Левандовски, который в сезоне-2020/21 записал на свой актив 41 гол.