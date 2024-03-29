«Бавария» претендует на трансферную цель «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси»

Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Усман Диоманде заинтересовал ещё один топ-клуб.

20-летний футболист ранее был связан с переходом в ряды одного из грандов Английской премьер-лиги, в числе которых лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Ливерпуль». По сведениям O jogo, «Бавария» также следит за Диоманде – интерес мюнхенцев к ивуарийцу значительно вырос за последнее время. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.

На счету Усмана Диоманде два забитых мяча и одна результативная передача в 29 матчах за лиссабонский «Спортинг» в текущем сезоне.