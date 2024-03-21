«Бавария» готова серьёзно потратиться на трансферы, одна из целей – звезда «Байера»

«Бавария» готова к подписанию дорогостоящих игроков в предстоящее трансферное окно.

Мюнхенцы вот-вот уступят чемпионский титул Бундеслиги – такого не было 12 лет. После не самого удачного сезона «Бавария» рассчитывает усилиться на трансферном рынке, при этом, как сообщает Kicker, клуб не станет избегать дорогостоящих сделок. Вероятная цель – молодая звезда «Байера» Флориан Вирц: «Бавария» будет готова серьёзно вложиться в подписание 20-летнего атакующего полузащитника, если возникнет такая возможность.

Отмечается также, что ради увеличения бюджета мюнхенский гранд может расстаться с кем-то из нынешнего состава.